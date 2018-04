Aasta spordiraamatu autor: olen tänulik, et mu elukaaslane pisitütrega ära ei kolinud, sest kahe aasta jooksul töötasin rohkem, kui viibisin perega

"Uskumatu, et meie võrkpalliraamat tunnistati parimaks aastal, mil ilmus nii palju häid ja värvikaid raamatuid. Kui oma eluloo panid kirja sellised legendid nagu Erika Salumäe, Ott Kiivikas ja Kaia Kanepi. Lisaks ilmus ka mitmeid mahukaid ajalooraamatuid eesotsas vanameister Deivil Tserbi toimetatud ujumisraamatuga ning palju muud põnevat. Olen väga tänulik selle auhinna eest. Tänud Avo Keelele, et ta nõustus olema selle Eesti võrkpalli raamatu käilakuju ja soostus rääkima avameelselt kõigest. Tänud fotograafidele, toimetajatele, kujundajatele, kirjastajatele. Aga kõige suuremad tänud lähevad kindlasti mu üliarmsale elukaaslasele Martinale, pean olema väga õnnelik, et ta pole meie pisitütrega juba ammu ära kolinud, sest nende kahe aasta jooksul tegelesin ma rohkem raamatu ja töö kui oma perega. Tänud kannatlikkuse eest!"

