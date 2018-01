Aasta algus toob võrkpalli noortekoondistele tähtsad valikmängud

Eesti võrkpalli noortekoondised peavad uue aasta esimesel nädalal Euroopa meistrivõistluste valikmänge. Võistlustules on U18 noormeeste koondis ja U17 neidude koondis.

Meie U18 koondis hakkab võitlema pileti eest 7.-18. aprillini Tšehhis ja Slovakkias toimuvale finaalturniirile, kirjutab volley.ee. Mõlemad korraldajad on koha finaalturniiril taganud, ülejäänud 28 meeskonda on jaotatud seitsmesse alagruppi. Eesti kuulub G-alagruppi koos Belgia, Saksamaa ja Austriaga. Igast alagrupist pääseb otse finaalturniirile grupi võitja, lisaks kolm paremat teise koha meeskonda.

Alagrupimängud toimuvad 4.-7. jaanuarini Saksamaal Grünhaides. Eesti koondise avamäng toimub 5. jaanuaril kell 21.00 Saksamaa vastu. 6. jaanuaril kell 18.30 kohtutakse Belgiaga ja 7. jaanuaril kell 15.30 Austriaga.

Eesti meeskonna koosseis turniiril: Rasmus Meius, Märt Tammearu, Mathias Külvi, Karl Erik Villems, Andero Karuks, Mattias Rahuoja, Robin Alba, Allar Keskülla, Richard Voogel, Marx Aru, German Tepner, Sander Palang, Siim Orgvee.

Peatreeneriks on Toomas Jasmin, abitreenerid Raigo Tatrik ja Raul Reiter.

Koondis oli 27. kuni 30. detsembrini Pärnus laagris, mis peatreener Toomas Jasmini sõnul läks igati asja ette. „Saime kaks kontrollmängugi pidada Pärnu meestega, seal tulid küll kaotused, aga see oli ka loogiline. Sain koosseise katsetada ja koosseisu osas said asjad paika ning selles mõttes oli laagrist palju kasu,“ rääkis juhendaja.

Eesmärgiks seab Jasmin võimalikult head mängu näidata. „Loomulikult tahavad kõik edasipääsu püüda, nii ka meie. Aga peamiseks eesmärgiks olen ma ise seadnud selle, et suudaksime võimalikult head mängu näidata. Suudaks iga mees oma keskmise mängu teha igas kohtumises ja mõni veidi juurdegi panna, siis on kõik võimalik. Vastased on väga korralikud, Belgia eelmise EMi hõbedameeskond, Saksamaa samuti korralikul tasemel ja Austria ka. Eks võtame mäng korraga ja vaatame, kuhu jõuame,“ ütles Jasmin.

Parimast võimalikust koosseisust ei sõida kaasa Jan Solovjov, kes vigastas Pärnu laagris hüppeliigest. „Tema asemel on Sander Palang. Ülejäänud mehed on terved,“ lisas peatreener.

Neidude koondis mängib Serbias

Neidude U17 koondis jahib 4.-7. jaanuarini Serbias Rumis peetaval teise ringi valikturniiril pääsu 13.-21. aprillini Bulgaarias peetavale finaalturniirile. Korraldajamaal on koht finaalturniiril kindel, ülejäänud 29 naiskonda on jagatud kaheksasse alagruppi. Eesti kuulub koos Hollandi ja Serbiaga E-alagruppi. Edasi pääsevad iga grupi võitjad, lisaks kolm paremat teise koha naiskonda.

Eesti kohtub 4. jaanuaril kell 20.00 Hollandiga ja 5. jaanuaril kell 20.00 Serbiaga.

Eesti koondise koosseis turniiril: Brittany Tool, Kätriin Põld, Marily Lass, Pille-Riin Raie, Ragne Rahuoja, Helen Roman, Maren Mõrd, Laura Laas, Helena Loos, Anni-Ly Abel, Laura Kaur, Eva-Liisa Kuivonen.

Peatreener on Peeter Vahtra, abitreener Margit Keerutaja.

Peeter Vahtra teab, et ees ootavad mängud tõeliste tippriikidega. „Nii Holland kui Serbia on naiste võrkpallis traditsiooniliselt ülitugevad olnud. Saame näha ja jõudu katsuda tõeliste tippudega,“ sõnas Vahtra. „Meie tüdrukud näevad ka, kuidas parimad mängivad ja kindlasti avardab see meie silmaringi ning annab hea karastuse. Olen oma elus näinud paljusid mänge ja mängijaid, aga selle vanuseklassi paremad naiskonnad tegutsevad sellisel tasemel, mida mina pole varem kohanud. Pikad tüdrukud ja mängivad tõesti juba naiste tasemel,“ kirjeldas Vahtra tipptaset.

„Ootan neist kohtumistest, et iga punkti eest võideldakse lõpuni ja antakse endast kõik. Et mängu lõpus oleks tunne, et anti endast maksimum. Ja kui siis ikka vastane on parem, ei jää endale halba tunnet sisse. Alagrupp sai muidugi hirmtugev ja veel kolmene ka (enamik alagruppe on neljased-toim), aga loosiõnne seekord polnud. Igal juhul läheme ja anname endast kõik,“ lisas juhendaja.