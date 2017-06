20aastase söödujagaja Robert Viiberi karjäär jätkub Atlandi ookeani saarel

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskonna sidemängija on järgmiseks hooajaks käed löönud Portugali meeskonnaga Fonte do Bastardo.

Tegemist on Portugali ühe tugevama klubiga, mullu saadi meistrivõistlustel kolmas koht. Fonte do Bastardo on 1200 elanikuga väike asula Terceira saarel, mis paikneb Atlandi ookeani põhjaosas asuvas Assooride saarestikus.

„Teadsin, et Tartus ma ei jätka ja üritasin leida välisklubi. Õnneks tuli ka tulemus. Nemad olid esimesed, kes konkreetset lepingut pakkusid. Jutte oli ka Soomest, aga ei midagi kindlat. Minu jaoks oli peamine argument see, et nad näevad mind põhisidemängijana,“ rääkis tänu Kokkuta Managemendile uue tööandja leidnud Viiber.

205sentimeetrist mängujuhti on peetud sel positsioonil üheks Eesti suurimaks tulevikulootuseks. Tõsi, käesoleval hooajal ta koondisekutset ei teeninud, Gheorghe Cretu võttis rahvusmeeskonda Kert ja Andres Toobali, kolmanda sidemängijana sai ennast laagris ja sõprusmängudes näidata sedapuhku Markkus Keel.

Uues tiimis saab Viiber end lisaks proovile panna ka eurosarjas, Challenge Cupil on Fonte do Bastardo esimeseks vastaseks Bakuu Lokomotivi ja Nicosia Apoeli kohtumiste võitja.