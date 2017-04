17 naksikat küsimust, millele annab vastuse tänane tuline lahing Selveri ja Bigbanki vahel

Kui meeste kohta on küsimusi palju, siis tantsutüdrukute suhtes on kõik selge - nad on taas kohal ja mõtlemispausid mööduvad kiirelt kui silmapilk.

Eesti võrkpalli meistrivõistluste finaalseeria tiitlikaitsja Tallinna Selveri ja põhihooajal esimeseks tulnud Tartu Bigbanki vahel jätkub täna kell 19 Tartu Ülikooli spordisaalis. Eesti Päevaleht ja Delfi on Tartus kohal ja toob võtmesündmused lugejateni.

Põnevas avamängus tuli Selver eelkõige tänu austraallasest diagonaalründaja Lincoln Williamsi hulludele servidele välja 0:2 kaotusseisust ja võttis 3:2 võidu. Täna toimub finaali teine kohtumine.

Eesti Päevalehe ja Delfi toimetus pani kirja 17 küsimust, mis saavad täna vastuse. Hoiatame lugejaid: mitte päris kõik alljärgnevast ei ole mõeldud absoluutselt tõsiselt.

1. Kas Tartusse tuleb täismaja? Otsustavat poolfinaali Rakvere vastu jälgis TÜ hallis 800 inimest, kes tekitasid suure mängu tunde. Täna vajab Bigbank tuge veelgi rohkem ja on oodata publikurekordit. Viimasel ajal on virisetud pallimängude vähese publikuhulga üle. Samas kõik on suhteline, näiteks Anett Kontaveiti finaalmängu kõrgetasemelisel Bieli tenniseturniiril vaatas tribüünilt umbes 300-500 inimest ehk enamus istekohti 2500 pealtvaatajat mahutavas uues hallis jäid omanikuta.

2. Kas otsustavas poolfinaalis Rakvere vastu imelise partii teinud Meelis Kivisilla selg lubab platsile tulla? Eelmisel neljapäeval tegi Kivisild koguni 2,5 tunni pikkuse soojenduse ning hiilgas Rakvere vastu kaheksa blokiga. Pühapäeval peetud finaali avamänguks ta aga selga korda ei saanud. Võib-olla jäi Tartul võidust puudu just paar Kivisilla blokki ja temporünnakut.

3. Kas Oliver „Lendorav“ edutatakse põhisse? Pühapäeval sekkus Selveri poolel pingilt väga hästi nurgaründaja Oliver Orav, kes kogus 16 punkti. Kas treener Rainer Vassiljev usaldab ta täna Rauno Tamme või Karli Alliku asemel kohe põhikoosseisu?

4. Mitu korda lubatakse Williamsil servida? Avamängus pani austraallane palli mängu koguni 31 korda (Selver kokku 109) ehk tema serve ei saadud kuidagi kätte. Tõsi, seeriad lõppesid serviveaga, kokku tegi 2 ässa põrutanud Williams ka 10 serviviga. Aga kui oled löönud paar head servi, on viga igati lubatud.

5. Kas mängu sekkub Tartu vaim? Avamängus sai otsustavaks vaimne pool. „Ju meie meestel ei pidanud kupli all vaim vastu,“ kommenteeris Bigbanki loots Oliver Lüütsepp. Täna on tartlastel abiks kodusaal, vähemalt 1000 fänni ja äkki ka see kurikuulus Tartu vaim, millest palju on räägitud.

6. Kas kihlveoportaalid eksivad? Üksmeelselt antakse täna kerge soosikustaatus Bigbankile. Miks ei võiks Selver võiduteed jätkata?

7. Gunter või Williams? Finaalis saab näha liiga kahe parima pommitaja duelli. Avamängus oli austraallane kanadalasest üle. Williams tõi 26 punkti (kasutegur +11, rünnak 49%), Gunter 22 (+8; 46%). Kuuldavasti tegi Gunter veidi häda ka hüppeliigesele, mis on üsna värskelt traumast taastunud.

8. Kas keegi küündib Andrus Raadiku kasutegurini? Pielavesi Sampo tuli eile Soomes pronksile, taas tegi hiilgava partii nurgaründaja Andrus Raadik. Et tema etteastete väärtusest paremini aru saada, vaadelgem kasutegurit (punktid miinus vead). Raadikul oli see eile +17. Kas keegi tänaste finalistide mängijatest jõuab selleni? Eriti kõva sõna oleks, kui sellega saaks hakkama mõni nurgaründaja, kellel on servi vastuvõtul eksimise võimalusi rohkelt. Avamängus oli edukaim Mart Naaber +14ga.

9. Kuidas esinevad koondise kandidaadid? Delfi küsitluse põhjal leidsid lugejad, et nö uute meestena peaksid Gheorghe Cretu valikusse mahtuma Robert Viiber (tema poolt hääletas 14 protsenti vastanutest), Mart Naaber (14%), Andrus Raadik (14%) ja Martti Juhkami (14%), järgnesid Taavet Leppik (8%), Oliver Orav (6%), Siim Põlluäär (5%), Kevin Saar (5%), Kristo Kollo (5%), Edgar Järvekülg (4%), Hindrek Pulk (3%), Markkus Keel (2%), Martti Keel (2%), Meelis Kivisild (2%), Siim Ennemuist (2%) ja Taavi Nõmmistu (1%). Neist tulevad finaalis platsile tartlased Viiber ja Naaber. Eesti Päevalehe sporditoimetuse andmetel ei ole kõik 14-protsendi-mehed kutset tegelikult saanud… Väidetavalt on nimekirjas üks üllatus ja võimaluse kätt proovida saab mees, kelle reiting meie küsitlusel jäi alla 6 protsendi. Kes? Kokku on meie küsitlusel üle 1100 vastaja, järelikult on see vaat et kõvem kui Emori uuring ja nõid Nastja kahepeale kokku.

10. Mida tähendab Siim Ennemuisti eemalejäämine Selverile? Avamängus hüppeliigest vigastanud keskblokeerija hooaeg on läbi, Vassiljev peab hakkama saama Mihkel Tanila ja Reimo Rannariga. Sporditoimetuse siseinfo põhjal on Rannaril täna panused kõrgel, sest kui ta teeb hea mängu, saab kodus abikaasa Triinult musi või kaks.

11. Kas Mehike jõuab taas kahekohalise numbrini? Kui poolfinaalis kiideti just Selveri head kaitsemängu, siis esimeses finaalkohtumises tõi Selver kaitses palli üles 17 ja Bigbank 25 korda. Kusjuures Eesti koondise libero Rait „Mehike“ Rikbergi arvele kanti koguni 10 päästmist. Võrdluseks: Selveri parimad selles vallas olid Allik (7) ja Williams (6), samuti koondisse kuuluv Denis Losnikov piirdus protokolli põhjal 2 kaitsepalliga.

12. Kes võiks hakkama saada võrkpalli double-double’iga? Tegemist on äärmiselt harvanähtava teoga, kuid võimatu see ei ole. 10 serviässa keegi ei löö, aga 10 blokki pole hobuse unenägu. Avamängus sai Naaber blokiga 8 punkti ja rünnakul 9. Äkki…?

13. Kes lööb palli jalaga lakke ja saab kollase kaardi? Emotsionaalseid liigutusi on kohamängude ajal nähtud palju, avamängus välkus ka kollane kaart. Kõige potentsiaalsemad palli lakkelööjad on tartlased – Rait Rikberg, Robert Viiber ja Ronald Järv.

14. Mida arvab kogu asjast Bigbanki leegionäri Michael Michelau ema? Nimelt on poeg jäänud klubis vahetusmängijaks ning detsembris otsustas Julie Westbrook Mills anda treeneritele ja juhtidele teada, mida asjast arvab. „Veel südantlõhestavam on see, kui näen teda terve mängu jooksul seismas soojendusdressis varumeeste alas. Miks temaga üldse leping sõlmiti? Miks võtsite ta ära perekonna ja sõprade juurest, kui talle mänguaega ei anna? Ta on MVP, tähtede matši mängija, rünnakute osas riigi esikümnes (peab ilmselt silmas USA üliõpilasmeistrivõistlusi – M. R.). Nojah, vähemalt näen teda mõtlemispauside kogunemiste ajal! Naeruväärne!“ kirjutas ta klubi Facebooki lehele. Bigbanki juhendaja Oliver Lüütsepp võiks näidata üles veidi inimlikkust ja saata Michelau vähemalt paar korda servima, et USAs tõenäoliselt striimi vahendusel kohtumisele kaasa elav ema saaks arvuti ees hõisata ega oleks kurb.

15. Kas kaptenid jäävad jälle pingile? Huvitav, mõlema meeskonna kapteniks on teine sidemängija. Avamängus ei saanud Selveri kapten Tauno Lipp üldse platsile, Tartu ametlik kapten Ronald Järv andis vahepeal Viiberile veidi puhkust.

16. Kuidas ohjeldavad treenerid mängujärgsel pressikonverentsil närve? Üldjuhul on Vassiljev ja Lüütsepp olnud nii võitude kui kaotuste järel pressiga suheldes marurahulikud. Võidetud finaalmängu järel ärritus aga Vassiljev ootamatult loo autori küsimuste peale, mis puudutasid Eesti koondise koosseisu. Eks näis, kuidas täna intervjuud sujuvad.

17. Kas Postimehe reporter Mariel Gregor mainib jälle lehe ülevaates Avo Keelt? Eelmisel üheteistkümnel aastal finaalis osalenud Avo Keel on jätnud endast nii kustumatu mulje, et tema puudumine on harjumatu. Ka ajakirjanikud igatsevad taga tema mahlakaid kommentaare. Meie hea kolleeg Gregor alustas võrkpalli finaali eellugu Avo Keelega ja mainis Pärnu lootsi ka esimese finaalmängu ülevaates. Kas tänases kohtumises pakutakse korralikku actionit ja hiljem piisavalt huvitavaid kommentaare, et pole lõpuks enam põhjust Keele poole õhata?