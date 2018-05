Vorovski hoidub reedese matši eel ärplemisest: teen tööd ringis!

185-sentimeetrise Bayraki eelis võiks olla viis sentimeetrit pikem kasv, kuid tegemist pole distantsilt võitlejaga. See annab lootust, et mehed kohtuvad tihti ringi keskel ja madistavad lähidistantsilt, sest mõlemale meeldib just selline stiil.

"See matš on täpselt see, mida vajan - tugev vastane, suur motivatsioon. Kui tahad jõuda tippu, pead võistlema parimatega."

Millise sõnumi saadab Vorovski vastasele enne matši?

"Ma olen vanakooli võitleja ning ei kasuta "trash-talk'i" ("ei materda vastast sõnadega" - toim). Ma teen oma töö ringis. Tervitan kõiki oma vastaseid ning soovin, et pakuksime ilusa ja tugeva võitluse. Teiste jaoks on see show ja äri, kuid minu jaoks on iga matš midagi muud - see on minu elustiil, au, väärikus, austus ja distsipliin."

Number One Fight Show leiab aset eeloleval reedel Tondiraba jäähallis. Lisaks Vorovskile astuvad ringi Mirkko Moisar, Andi Uustalu, Jan Beljajev, Uku Jürjendal ja paljud teised.

