Võitlussportlased räägivad enesekindlusest

Romet Reilson

Enesekindlus on väga tähtis. Enesekindlana suudad jääda ringis rahulikuks ning jälgida hingamist ja liikumist, teha lööke ja kaitsta.

Enesekindlus väljendub eelkõige sportlase tehnikas. Näiteks mina kahtlesin paar aastat tagasi oma K1 tehnikas, seega ladusin end kohe matši alguses võhmast tühjaks, proovides vastast nokki lüüa. Vastane oli füüsiliselt tugev, talus löögid ära, ja teised raundid tulid väga halvad. Matši ikkagi võitsin, kuid tehnikale toetudes oleks võitlus palju paremini välja tulnud. Endas olin aga alati kindel.

Näidates kehakeelega, et oled enesekindel, võib see olla vastasele kurnav ja hirmutav, sest enesekindel võitleja ei kiilu kinni, on liikuv ja teeb lööke.

Soovitus: Tehke trenni ja andke endast parim.

Maikel Astur

Sportlane peab olema enesekindel, sest kui sa iseendasse ei usu, siis kes seda veel teeb? Enesekindlus väljendub selles, kuidas võistlustel esined – kui põled läbi ega suuda pingelises olukorras võistelda, siis pigem on probleem enesekindluses või ei pea närvid vastu. Minul pole oma sportlaseteel üldiselt enesekindlusega probleeme olnud, aga on olnud hetki, kus olen olnud liiga enesekindel.