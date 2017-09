Võitlusspordiüritusel Fightland Tallinn 2017 näeb ka ühte naiste matši

Esmakordselt pealinnas toimuv võitlusspordiüritus Fightland Tallinn 2017 toimub juba 8. septembril värskelt renoveeritud Kalevi Spordihallis.

Uksed avatakse kell 19, ürituse algus on 20.00. Võitlusõhtu toob vaatajate ette seitse matši, milles astuvad üles Eesti tõusvad tähed. Seekord toimub ka üks naiste kohtumine, kus on vastamisi Astrid Johanna Grents ja Reda Stašauskaitė.

Alljärgnevalt ülevaade matšidest:

Peamatš Hendrik Themas vs Justin Dap (Holland)

79 kg

K-1

Hendrik Themasel tuleb seekord võidelda kickboxi eliitriiki kuuluva sportlase, hollandlase Justin Dapi vastu. "28-aastane Themas on oma lühikese karjääri jooksul võitnud Eestis paljude võitluspordi fännide südamed. Oma viiest võidust on ta neli võtnud Ko-ga. Hollandlane on Hendrikule kindlasti hea proovikivi kickboxi maastikul," arvas ürituse peakorraldaja, promootor Mirkko Moisar.

Justin Dap on 29-aastane ja 35 matšiga võitleja. Võite on tema arvel 27, neist 18 Ko-ga.

Alar Hutrov vs Maxime Giacalone (Prantsusmaa)

65,5 kg

MMA

Ahti Pikkur vs Alexander Golovatšev (Venemaa)

86 kg

K-1

Astrid Johanna Grents vs Reda Stašauskaitė

56 kg

K-1

Võitluskaardil on lisaks ülaltoodutele esindatud ka Sergei Makejev, kes astub vastu Venemaa võitleja Vitali Krutalevitšile, ning Andre Kaljurand, Marko Šults, Daniil Gradjovkin ja Henrik Udam.