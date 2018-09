Võitlusspordiäss Moisar: lahing kreeklasega on kui eksnaise juurde tagasiminek

Number One Fight Show peamatšis astub taaskord ringi Eesti vast parim võitlussportlane Maxim Vorovski, kelle vastaseks on seekord mitmes erinevas võistlussarjas maailmameistriks tulnud Juri Besmmertnõi. Moisarile on Valgevene kikkpoksistaar ammusest ajast tuttav.

“Ma olen Jurit pikalt jälginud. Ta on väga, väga talendikas võitleja,” kinnitab Moisar, kuid usub, et eelseisvas lahingus on favoriidiks pigem Vorovski. “Ma ütleks, et Maxil on isegi kerge eelis, sest ta on selgelt jõulisem ning selles kaalukategoorias enam kogenud. Juril on väga hea tiim selja taga, kõva eeltöö on tehtud ning nad teavad, et lähivõitluses on eelis Maxil, kes on lihtsalt jõuga üle. Nad muudavad kindlasti taktikat ning see saab olema huvitav vastasseis.”

Number One Fight Show toimub Tondiraba jäähallis eeloleval laupäeval, 22. septembril.