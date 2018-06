VÕIT! Eesti MMA-võitleja Kaupo Kokamägi EMi finaalis

Finaalimatš toimub juba homme. Vastaseks on ülitugev Ukraina esindaja Pavel Senchenko. Kokamäel on vaid üks eesmärk: võita.

Kokamäe nurgameeskonnana kaasas olev MMA profivõitleja Sten Saaremäe hindas matši heaks: „Esimesed kaks raundi tegi Kaupo väga head tööd, kolmandas oli näha, et Kaupo väsis ära. Õnneks lahendas ta ohtliku olukorra väga rahulikult. Raundi lõpu pööras enda kasuks.“

Vastasnurk oli Saaremäe sõnul väga pettunud ja sõnas eestlastele, et tegu oli igava matšiga.

„Aga kui su võitleja ei suuda matši lõpetada, siis mis igavusest me räägime,“ imestas Saaremäe. „Kaupol oli hea minek. Nüüd ta taastub, saab korralikult süüa – kaaluga pole probleeme. Ta on homseks lahinguks valmis.“

Kokamäe üks treeneritest Vallo Hannus sõnas, et matš oli väga raske. „Ei teadnud viimase hetkeni, kes võidab,“ sõnas ta. „Alistusi hinnatakse väga kõrgelt ja austerlasel oli rünnak kaua peal - see seadis Kaupo ohtu.

Hannus sõnas ka, et tõenäoliselt ei saa kõrvaltvaataja aru, millise surve Kokamägi vastasele peale paneb.

„Vastased suutsid selgelt Kaupot alahinnata. Veerandfinaali vastane –soomlane- vaid oli selleks ette valmistunud, sest oli Kaupoga varemgi kohtunud,“ sõnas Hannus.

Kokamägi võitleb Euroopa meistritiitli nimel juba homme. Tema võit tähendaks ajaloo teist Euroopa meistritiitlit MMAs – esimese tõi koju kaks aastat tagasi Prahas toimunud MMA Euroopa meistrivõistlustelt Helin Paara.