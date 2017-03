Fury kinnitusel naaseb ta ringi 13. mail, kuid tema vastane polevat veel selge.

28-aastane Fury pidas viimase matši novembris 2015, kui alistas ukrainlase Vladimir Klitško. Seejärel ei suutnud britt kahel korral kordusmatšiks ringi tulla ning talt võeti nii WBO kui WBA maailmameistritiitlid.

Fury tunnistas ajakirjale Rolling Stone, et langes depressiooni ja tarvitas kokaiini. Lisaks olevat britt andnud positiivse dopinguproovi, jäädes vahele nandrolooni kasutamisega.

Briti Poksiliit on tühistanud Fury poksijalitsentsi ja määranud talle täiendava uurimise ajaks ajutise võistluskeelu.

"Breaking news"

Return of the MAC,

may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv

— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) March 6, 2017