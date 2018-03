VIDEOD | Päriselu Ivan Drago tegi UFC võitlusõhtu peamatšis tõelist hävitustööd

Oma väljanägemise poolest filmikangelast Ivan Dragot (kinolinal poksikangelase Rocky venelasest vastane) meenutav Volkov oli Londonis küll alguses oma vastasega veidike hädas, kuid lõpuks pani ta MMA-legendi vastu oma paremuse kindlalt maksma. Nagu rahvusvahelises meedias tõdeti, siis väljanägemise poolest meenutas Volkov küll Dragot, kuid tema poolt ringis näidatu oli isegi Hollywoodi jaoks liialt vägivaldne.

Volkov alistas Werdumi neljandas raundis nokaudiga. Läbi karjääri on 29-aastasel venelasel nüüd kirjas 30 võitu ja kuus kaotust. UFC-sarjas on ta võitnud kõik oma neli matši. Tõenäoliselt saab Volkov nüüd ka võimaluse heidelda raskekaalu tiitli eest. Praegu on meistrivöö omanikuks 35-aastane ameeriklane Stipe Miocic.

40-aastane endine meistrivöö omanik Werdum on nüüd saanud oma karjääri jooksul 23 võidu ja ühe viigi kõrvale kaheksa kaotust. Meistrivöö kaotas werdum 2016. aastal just Miocicile.

