VIDEO | Võitmatu venelane jätkas MMA-ringis purustustööd. Kas kätte jõuab ka Conor McGregori kord?

Vabavõitlussarja UFC võitlusõhtul UFC 219 jätkas õhtu teises peamatšis oma võiduseeriat venelane Khabib Nurmagomedov, kes alistas kergkaalu matšis kohtunike häältega brasiillase Edson Barboza.

Nurmagomedov võitis kolmeraundilise matši kohtunike häältega 30:25, 30:25, 30:24.

25-aastane Nurmagomedov jätkas selle võiduga oma purustustööd MMA-ringis, kust ta on oma karjääri jooksul alati võitjana väljunud – 25-st profimatšist on tal kirjas 25 võitu.

Võidu järel uuriti venelaselt, kas ta sooviks järgmisena kohtuda Tony Fergusoni või Conor McGregoriga.

33-aastase ameeriklase Fergusoni käes on praegu kergkaalu vahetiitel. “Ma ei mõtle nende kahe peale. Kui UFC küsib minu käest, keda ma tahan, siis ma vastan, et Tony Fergusoni,“ avaldadas Nurmagomedov.

McGregori kohta oli venelasel öelda, et kergkaalu tšempion peab esmalt oma raha laiaks lööma ja alles seejärel tasuks tal ringi naasta ja temaga võidelda.

Samas on just Nurmagomedovi ja McGregori matš see, mida kõik fännid ootavad ja näha tahavad. Ekspertide arvates oleks selles duellis soosikuks isegi venelane.

