VIDEO | Võitleja Hendrik Themas lubab Tartus toimuval Duel Fightil vastase nokauti lüüa

Endine kergejõustiklane Hendrik Themas on hetkel Eesti parimate võitlejate seas. Oma karjääri jooksul on Themas võitnud kümme matši, millest seitse on lõppenud nokaudiga. Tartus toimuval Duel 2 Fightil saab eestlase sõnul näha tema karjääri kaheksandat. “Kui mina olen ringis, siis alati saab oodata nokauti. Alati on sellised tulised lahingud,” kinnitas Themas.

Eelmise matši Maikel Asturi vastu Hendrik Themas kaotas. K1 reeglitega lahing kestis lõpukellani ja punktidega võitis Astur. “See ei olnud konkreetne üleolek, vaid kohtuniku punktidega otsus. Loodetavasti tuleb meil rematš, kui Maikel selle annab,” lootis Themas revanšile.

Hendrik Themast saab Tartus A. Le Coq spordihoones näha juba 15. septembril, mil toimub Duel 2 Fight. “Minult saab oodata põnevat, ilusat ja võidukat lahingut,” kutsub Themas kõiki Tartusse.