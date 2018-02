VIDEO | Venemaa äss lõi raskekaalu tiitlimatšis vastase võimsa löögiga ringist välja ja tõmbas seejärel selga Putini särgi

Profipoksi raskekaalu (kuni 91 kg) suures heitluses alistas Venemaa esindaja Murat Gassiev Sotšis toimunud IBF-i ja WBA tiitlimatšis tehnilise nokaudiga kuubalase Yunier Dorticose.

Gassiev materdas oma vastast viimases raundis rajult ning kaheksa sekundit enne lõpugongi kuultati ta võitjaks. Viimased löögid olid seejuures nii võimsad, et Dorticos kukkus koguni ringist välja. Venemaa esindaja võidurõõm oli niivõrd suur, et selle väljendamiseks tõmbas ta selga ka riigi presidendi Vladimir Putini valimisvõitu ennustava särgi.

Gassievi ja Dorticose duell oli lisaks tiitlimatšile ka võitlussarja World Boxing Series'i poolfinaaliks.

Finaalis kohtub Gassiev nüüd 11. mail Saudi Araabias Jeddah'is ukrainlase Oleksandr Ussõkiga. Ussõki valduses on WBO ja WBC meistrivööd. Ussõk alistas selle sarja poolfinaalis kohtunike häältega lätlase Mairis Briedise.

Ussõk on profina võitnud kõik oma 14 matši. Gassiev on samuti profikarjääri jooksul teeninud ainult võite ning neid on tal kirjas 26.

Murat Gassiev stops Yunier Dorticos in the 12th round of a fantastic fight. The WBSS cruiserweight semifinals were incredible. pic.twitter.com/GD6iAScG8l— caposa (@Grabaka_Hitman) February 3, 2018