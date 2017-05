VIDEO: Vaata Maksim Vorovski võimsat esimese raundi nokauti Number One Fight Show'l!

Maksim Vorovski nokauteeris reedel Tondiraba jäähallis võitlusgalal Number One Fight Show poolaka Stanislaw Zaniewski kõigest minuti ja 43 sekundiga, kirjutades oma kontole kolme kaotuse ja ühe viigi kõrvale 29. võidu.

28-aastane Vorovski, kelle järgmine suur eesmärk on võidelda mõne tiitlivöö nimel, on nokauteerinud 15 vastast. Sama vana poolaka saldo enne reedet oli 45 võitu (27 KO) ja 15 kaotust.

"See ei olnud tegelikult minu plaan. Riietusruumis arvasin, et matš tuleb väga raske ja vaja läheb kõiki raunde. Aga selles kaalukategoorias on löögid lihtsalt nii tugevad, et üks hoop võib muuta kõik. Tänu jumalale sooritasin oma löögi kiiremini. Ma ei oodanud, et see nii kiiresti lõpeb," rääkis päevakangelane Delfile. "Arvasin, et ta pärast esimest lööki ei tõuse, aga tõusis ja võttis veel palju vastu."