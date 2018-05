VIDEO | Vaata kolme õõvastavat nokauti, mille "autorid" täna õhtul Tondirabas ringi astuvad!

Number One Fight Show Tondiraba jäähallis

Täna õhtul Tondiraba jäähallis aset leidva Number One Fight Show peamatšis kohtub Maxim Vorovski kahekordse kikkpoksi maailmaliiga võitja Ertugrul Bayrakiga, kuid lisaks Eesti parimale tuleb mitmel teiselgi võitlejal valmis olla ohtlikuks vastasseisuks.

Eriti tähelepanelik peab täna õhtul olema Eesti raskekaallane Jan Beljajev, kelle vastane Danil Šatalov alles hiljuti märtsis toimunud idanaabrite võitlusüritusel ACB oma vastase rajult nokauteeris.

Sarnaselt Beljajevile on 27-aastane Šatalov alles oma võitlejatee alguses, olles pidanud kolm matši ja võitnud neist kaks. Kuid viimane esitus näitas, et mehes on palju peidus ning oma karjääri nelja järjestikuse võiduga alustanud 19-aastane Beljajev peab täna kõik mängu panema.

Omavahel astuvad vastamisi ka kaalumisel tülli pööranud endine Euroopa meister Meletis Kakoubavas ning Maxim Spodarenko. Mõlema mehed on kohtunud ka Mirkko Moisariga.

Just kreeklane Kakoubavas on kõigi kolme karjääri silmas pidades vast kõige hirmsama nokaudiga hakkama saanud, kui Final Fight Championship’i Euroopa meistritiitli matšis oma vastase ülikarmilt nokauteeris.



Kui Kakoubavasest oli Moisar üle, siis Spodarenkole kaotas ta täpselt aasta tagasi hirmsa nokaudiga.

Mehed kohtusid uuesti eelmisel Number One'il 18. Novembril ning uhkes lahingus võttis Moisar magusa revanši.