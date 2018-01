VIDEO | Uue MMA-kuninga kroonimine jäi ära, senine valitseja püstitas hoopis rekordi

MMA-võitlussarjas UFC arvati, et võitlusõhtul UFC 220 tõuseb meeste raskekaalus troonile Prantsusmaa esindaja Francis Ngannou, kuid juba enne tiitlimatši superstaari seisusesse tõusnud Ngannou pidi siiski vastu võtma kaotuse.

Raskekaalus jätkus hoopis USA vabavõitleja Stipe Miocici võiduseeria. Kõik kolm kohtunikku andsid Miocicile võidu häältega 50:44. Miocic tõusis ühtlasi UFC ajaloos esimeseks meheks, kes suutnud raskekaalus oma tiitlit kolmel korral kaitsta.

35-aastane Miocic on profina nüüd teeninud 18 võitu ja saanud kaks kaotust. Kui on meistritiitlit on ta kaitsnud kolmel korral, siis kaotuseta püsib ta juba viimased kuus matši.

Viis aastat tagasi MMA-treeningutega alustanud Ngannou on nüüd profina kogunud 11 võitu ja saanud kaks kaotust. Eelmine kaotus pärines tema karjääri teisest matšist, kui ta jäi 2013. aasta lõpus Pariisis alla Zoumana Cissele.