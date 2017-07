VIDEO | Üllatus! Pacquiao kaotas endisele õpetajale

Üks kohtunik andis skooriga 117:111 võidu Hornile ning ülejäänud kaks eelistasid austraallast punktidega 115:113. Samas näiteks arvasid paljud eksperdid, et võitjaks kroonitakse filipiinlane.

Pacquiao showing yall how boxing is done. no dirty headlocks and headbutt. just pure fist power #PacquiaoHorn pic.twitter.com/7kwCNZV83P

Matši järel ei süüdistanud Pacquiao kohtunikke, kuid teatas, et ta nõuab kordusmatši. Selline klausel on olemas ka matši lepingus.

Vaatamata kaotusele teenis Pacquiao 10 miljonit dollarit. See on väga suur summa võrreldes Horni teenistusega, mis oli ainult 500 000 dollarit.

29-aastane Horn aga oskab suurelt unistada, sest nüüd tahab ta kohtuda Floyd Mayweather juunioriga. See matš aga vaevalt kunagi tõeks saab.

What an ending. Pacquiao the clear winner but wow.

The sort of fight they make movies about. #PacquiaoHorn pic.twitter.com/mRcwrL8Yl7