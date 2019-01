VIDEO | Uku Jürjendal valusast kaotusest Tšehhis: kuni maksakani oli kõik kontrolli all

Matš lõppes juba esimeses raundis. 2014. aasta taipoksi maailmameistrile sai saatuslikuks maksahaak, mis ta kolmandat korda põrandale kukutas ning kohtunikul ei jäänud muud üle kui eestlane võitluskõlbmatuks kuulutada.

"Ma arvan, et ma tegin midagi sellist, mida ma tavaliselt ei tee. Alustasin väga rahulikult. Tahtsin teises raundis anda endast kõik, aga jäin natuke hiljaks. Pean ikka nii tegema, mis mul loomuses on," rääkis ta.

"Kuni maksakani oli tegelikult kõik kontrolli all. Meie kaalus peab olema natuke rohkem valmis ehk siis kaitsma ja võitlema tugevamalt. Muidu ei jää ellu. See löök (maksahaak - toim) on raskekaalus nii tugev, et sellest välja tulla on peaaegu võimatu."

Jürjendal lisas, et järgmise matši osas on tal valikut piisavalt ning hetkel tegeleb ta nende seast parima välja sõelumisega.

