VIDEO | UFC võitlusõhtu peamatšiks oli seekord verine ja karm naiste duell

Vabavõitlussarja UFC seekordse võitlusõhtu UFC 219 viimase matšina oli kavas naiste sulgkaalu tiitlimatš brasiillanna Cris Cyborgi ja ameeriklanna Holly Holmi vahel.

Maailma kahe parima naisvõitleja duellis läks vaja lõpuks kohtunike otsust. Õigusemõistjad andsid eelise Cyborgile ning nii kaitses brasiillanna veriseks kiskunud viieraundilises duellis oma tiitlit.

Kohtunike hääled jagunesid Nevadas Paradise'is T-Mobile Arenal 49:46 48:47, 48:47.

32-aastane Cyborg on profina teeninud 19 võitu (16 nokaudiga) ning saanud ainult ühe kaotuse. Seejuures tuli kaotus tema esimeses profimatšis. 36-aastase Holmi kontol on 11 võitu (8 nokaudiga) ning neli kaotust.

That was brutal by Cyborg! Respect to Holly Holm for surviving those rounds 👍 pic.twitter.com/SQwDuZkccw — Ali (@TvvitterGod1) December 31, 2017





Cyborg lands a flurry at the end of the round and catches Holm!!@CrisCyborg #UFC219 pic.twitter.com/AtWkW0tTWu — UFC (@ufc) December 31, 2017





AND STILL! Cris Cyborg goes the distance, defeating Holly Holm by unanimous decision to retain her featherweight title at #UFC219. pic.twitter.com/ypiElfxzQp — SportsCenter (@SportsCenter) December 31, 2017