VIDEO | UFC võitlusõhtu peamatši eel vehiti publiku lõbustamise nimel vastase suunas ka tooliga

Vabavõitlussarja UFC võitlusõhtu peetakse sel korral Londonis. Inglaste pealinnas toimuval suurüritusel tulevad peamatšis ringi raskekaallased Fabricio Werdum ja Aleksander Volkov.

Varasemalt koos treeninud mehed saavad endiselt hästi läbi ning nii tehti kaalumisel ka veidike nalja. Brasiillane Werdum haaras ühel hetkel kätte tooli ja hakkas sellega venelase suunas vehkima. Siiski asetas ta tooli hoopis maha ja astus sellele peale, et olla üks kord ka Volkovist pikem.

40-aastane endine raskekaalu tšempion Werdum on profina pidanud 31 matši, millest ta on võitnud 23. Ühe viigi kõrval on ta saanud ka seitse kaotust. 29-aastane Volkov on saanud kirja 29 võitu ja kuus kaotust.

Mõlemad mehed on võtnud sihikule UFC raskekaalu meistrivöö, mis kuulub praegu ameeriklasele Stipe Miocicile.