Pühapäeval tehti USA-s Phoenixis toimunud UFC matšil vabavõitlusajalugu, kui venelane Aleksei Oleinik võttis esmakordselt võidu Ezekiel kägistusega. Võttega, mida on seni nähtud vaid Brasiilia jiu-jitsus, aga mitte kunagi veel vabavõitluses.

Oleinik alistas selliselt Tšehhi vabavõitleja Viktor Pešta. Venelane haaras matšis esimesena initsiatiivi ja üritas tšehhi maha saada, kuid lõpetas hoopis ise põrandal selili. Oleiniku esimesest kägistusest libistas Pešta end välja, kuid teisel katsel tegi ta vastasele lõpu peale.

"Alistus, mille venelane säärasel kujul sooritas, on vabavõitluses haruldane, sest vastase keha ei ole alistuse ajal väga hea kontrolli all. Lisaks on seda alistust keeruline peale saada ja ka üsna kerge ennetada. Võib öelda, et antud juhul polnud see niivõrd "välja võideldud", vaid "kätte antud" alistus," kommenteeris Eesti üks paremaid vabavõitlejaid Ott Tõnissaar.

"Võib öelda, et siin oli tegemist rohkem momendi tabamuse ja vastase rumalusega kui kindlalt sisse töötatud lahendusega. Üldiselt on sellist alistust raske sooritada, sest haaret on füüsiliselt päris keeruline peale saada ja see kipub reeglina lahti libisema."

"Antud juhul nägime, et venelane jättis end alistuse sooritamiseks ka väga halba positsiooni. Kui alistus ei oleks õnnestunud, oleks matš jätkunud temale ülimalt ebasoodsast kohast. Samas, ega ta antud juhul enne alistuse sooritamistki väga heas positsioonis ei olnud," lisas Tõnissaar.

Oleinik sai sellega oma kontole ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu. Kõik võidud on tal tulnud esimeses raundis. Pešta on karjääri jooksul võitnud 10 ja kaotanud 4 matši.