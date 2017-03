Eesti ühed paremad profipoksijad Kaupo Arro ning Mirkko Moisari pidasid Kalev Boxingu treeningusaalis möödunud reedel sparringu. Tegemist oli mõlema mehe jätkuva ettevalmistusega eelseisval laupäeval toimuvaks Warriors Fight Series'iks, kus mehed ringi astuvad.

Arro ja Moisari vastasseis on midagi, mida poksihuvilised lähiajal kindlasti näha sooviks.

Kui Arro on profitasemel alles esimesi matše pidamas, siis Moisar on juba pikka aega tai- ja kikkpoksis ning profipoksis karastust saanud.

Siiski oleks huvitav näha, milline mees päris matšis peale jääks - kas viiel korral Eesti meistriks tulnud Arro või võimsa löögiga Moisar?

Arro vastaseks Tondiraba jäähallis toimuval Warrior Fight Series'il on kogenud iirlane Michal Kelly, kes karjääri jooksul võitnud ning kaotanud üheksa kohtumist. Seejuures oli Kelly esimestes matšides pea võitmatu ning kuigi hiljem on tulnud kaotusi vastu võtta, on need tulnud maailmaklassi meeste vastu.

Moisar seisab laupäeval silmitsi samuti korraliku proovikiviga - nimelt tuleb tal vastamisi astuda Venemaa endise poksikoondislase Feodor Vinogradoviga. Tegemist saab olema matšiga, kus ka julgemad ei taha võitjat ennustada.

Eesti kõrgeima tasemega profipoksiüritus Warrior Fight Series leiab Tondiraba jäähallis aset sel laupäevl. Ringi astuvad esmakordselt kõik Eesti parimad profipoksijad. Lisaks saab Tallinnas näha esmakordselt ka tõelist USA profimaadlust ehk wrestlingut!