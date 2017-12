VIDEO | Tippsarjas debüüti tegev Mirkko Moisar vaatas homse vastasega tõtt

Eesti staažikaim kikkpoksija Mirkko Moisar võitleb homme Hollandis Rotterdamis maineka võistlussarja Glory etapil.

Moisari vastaseks pidi olema kohalik võitleja Anil Cabril, kuid täna hommikul selgus ootamatult, et hollandlane on haigestunud. Kaalumisel kohtus Moisar esimest korda mehega, kelle nime jääme hetkel paraku võlgu. Kaalumisel hüüti välja, et tegu on karjääris 19 võitu (10 nokauti) ja 1 kaotuse saanud poksijaga. Moisari kontol on 109 matšiga 86 võitu (15 nokauti) ja 23 kaotust.

Moisari Gloryle pääsemine on ajalooline seetõttu, et ta on esimene eestlane, kes pääses sinna läbi Eesti enda agentuuri ehk Team Pitbull Managementi kaudu.

"Sellise ürituse puhul on kõigi olulisem saada jalg ukse vahele ja teha seal hea fight, siis kutsutakse alati tagasi!" selgitas Moisari treener Kevin Renno.

Moisari matš on neljameheturniiri reservfight, mis tähendab seda, et kui neljameheturniiril osalejatest on pärast poolfinaali üks finalistidest viga saanud, siis pääseb finaali reservfighti võitja.

Vaata kaalumist (Moisar astub kaalule 3:50 juures)!