VIDEO | Täielik kaos! Nurmagomedov kakles võidu järel veel väljaspool ringi. McGregor sai venelase sõprade käest alatult tümitada

Nurmagomedov seljatas McGregori kägistusvõttega ning tundus, et matši lõppemise järel oli iirlasel veel enda vastasele midagi öelda. Seejärel suundus Nurmagomedov kohe McGregori abiliste poole. Esmalt saatis ta nende suunas enda hambakaitsmed ja seejärel ronis ta üle piirde, et asuda ringi ääres kaklema McGregori tiimikaaslase Dillion Danisega.

Kui turvamehed olid ringi ääres kaklust lahutamas, siis kargas üks Nurmagomedovi lähikondlane ringi ja asus omakorda McGregoriga arveid klaarima. Seejuures tegi venelane seda eriti alatul moel ja lõi tema poole seljaga olnud McGregorit lihtsalt kuklasse. Edasi järgnes juba tõsisem võitlus. Lõpuks pidid ka siin turvamehed sekkuma. Nagu tõdeti mitmel pool, siis midagi säärast ei ole sel spordialal varasemalt nähtud.

Lõpuks lahkusid nii McGregor kui ka Nurmagomedov ringist turvameeste saatel. Seejuures nõudis Venemaa äss pikalt enda meistrivööd, kuid UFC sarja bossi Dana White'i sõnul ei olnud sellises olukorras seda võimalik üle anda. Lõpuks kuulutati Nurmagomedov võitjaks, kui ring oli juba tühi. Sellega säilitas ta enda kergkaalu meistrivöö.

ALL HELL BRAKING LOOSE BETWEEN KHABIB AND MCGREGOR #UFC229 pic.twitter.com/fmaguMrEVq — Ellis (@EllisGodlike) October 7, 2018

Khabib Nurmagomedov taps out Conor McGregor before leaping out of the Octagon to fight members of McGregor’s team; No belt presentation. The whole place is brawling!#KHABIBvsMcGregor #Khabib pic.twitter.com/5ctYdBJZYA — Greg Sarafan, Esq (@GSarafan) October 7, 2018

Full security escort. Fans throwing things at Khabib Nurmagomedov.

Insanity. #UFC229 pic.twitter.com/sHsUk00lRb — JP (@StevensJP2) October 7, 2018

After defeating Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov jumped out of the octagon and a brawl ensued



🎥 @AndreasHale pic.twitter.com/QTRgnOpiqU d — SB Nation (@SBNation) October 7, 2018