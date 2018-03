VIDEO | Sugu vahetanud MMA-võitleja tegi ajalugu, alistades meesvastase

Brasiilia MMA-võitleja Anne Veriato tegi laupäeva õhtul ajalugu, saades esimeseks soovahetuse läbinud naiseks, kes on ametlikus matšis meesvastase alistanud.

Brasiilias Manauses toimunud matšis alistas 52-kilogrammine Veriato Railson Paixao kohtunike ühehäälse otsusega, teenides sellega oma profikarjääri esimeses võitluses kohe võidu.

Enne MMA-ringi astumist tegeles Veriato heal tasemel jiu-jitsuga. Mehena sündinud, ent soovahetuse läbi teinud Veriato kindlaks põhimõtteks on ka edaspidi meeste vastu võistelda, et vältida olukorda, kus tal oleks naiste vastu ebaaus eelis.

"See on aus, et ma võitlen meeste vastu," rääkis brasiillanna MMA Fightingule. "Ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, et hakata naiste seas võistlema. Olen kogu oma karjääri võidelnud meestega, suudaksin vabalt naistega hakkama saada ja seda hoolimata hormoonprotseduuridest. Ainult siis tean, et olen hea, kui suudan mehi alistada. See paneb mind kõvemini treenima ja teeb mind õnnelikuks. Naiste seas võistlemine ei oleks aus."

Meheks naiseks muutumisel hormoonteraapiat läbi tegev Veriato peab aga seetõttu läbi ajama sellega, et testosterooni täis vastastel on eelis hoopis tema ees. "Hormoonteraapia tõttu muutun rohkem naiselikumaks, testosterooni jääb vähemaks ja mõne aja pärast ei tule seda enam tagasi. Mul ei ole enam jõusaalis sama võimsust, nii et pean eriti palju tööd tegema."

Vaata kogu matši siit: