VIDEO: Saa tuttavaks Xplosionil debüteeriva 17-aastase Pärnu "Purustajaga"!

Homme TTÜ spordihoones toimuval poksigaalal teeb teiste staaride seas oma Xplosioni-debüüdi 17-aastane tõusev täht Romet Reilson, kes esindab Pärnu Taipoksi Klubi.

Mees on oma lühikese karjääriga omandanud juba üsna kurikuulsa hüüdnime "Purustaja", sest ta on maha jõudnud pidada ühtekokku 24 matši, millest võitnud 20 ja neist nokaudiga 8. Rometi trofeedekapist leiab 4 Eesti meistritiitlit taipoksis, 2 Eesti meistritiitlit kickpoksis ning 2017. aasta Balti meistritiitli kickpoksis. Kõnekas on ka fakt, et mees on alistanud matšides endast lausa aastaid vanemaid poksijaid.

Veendu Rometi purustajalikes võimetes ise juuresolevalt videolt: