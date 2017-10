VIDEO | Rangersi fänne õrritanud Conor McGregor valati Glasgow's õllega üle

Hiljuti poksiringis Floyd Mayweather juuniorile kaotanud UFC täht, kes ka ise Celticut toetab, alustas oma fänniõhtut küsimusega "Mis toimub, Glasgow Celtic? Ainus jalgpalliklubi, millest siinkandis räägitakse. Glasgow on rohe-valge!"

Enamus publikust vastas sellele lausele huiletega, kuid kuulda oli ka väljavilistamist. McGregor jätkas skandeerimist: "On ainult üks meeskond Glasgow's, on ainult üks meeskond Glasgow's. Tulge kaasa, laulge kaasa, tulge Celticu imedemaale."

Seepeale sai ühel Rangersi fännil villand ning McGregori suunas lendas õlut täis plasttops.

Rangers fan throws a drink over Conor McGregor for singing a Celtic tribute song in Glasgow. pic.twitter.com/wLgzyo0CiU