VIDEO | Politsei jahib hulluks läinud Conor McGregorit! Iirlane ründas venelasest suurrivaali ja saatis ühe mehe haiglasse

“McGregori arreteerimiseks on välja antud order. Teda otsitakse praegu. Tema lennukil ei lubata õhku tõusta. Usun, et ta saadakse kätte või ta annab end ise üles. Võite ette kujutada, et ta kaevatakse kohtusse ja valurahad saavad olema suured,“ teatas White.

#BREAKING: Video of Conor McGregor appearing to get violent and causing property damage pic.twitter.com/eIHI1IAqh9— Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) April 5, 2018

Conor McGregor is an idiot man pic.twitter.com/bg422997ws— Puddi (@PuddiSRC) April 5, 2018