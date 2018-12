VIDEO | Pöidlad pihku! Tulgu Prahas võit või kaotus, Uku Jürjendali leiab 1. jaanuaril ikka trennisaalist

Portaal Czech Fighters nimetab paari nädala taguses artiklis Ukut Eesti hiiglaseks. Vinš oli aasta eemal ja rääkis intervjuus, et vahetas ka klubi. „Vastane on ohtlik eestlane. Olen paari tema matši näinud. Hardcore-mees, seda näitas ka matš Michal Reissingeriga, aga meil on tema jaoks taktika valmis. Ma arvan, et hea matš tuleb,“ lubas Vinš.

Jürjendal avaldas Tallinna lennujaamas tehtud välkintervjuus portaalile GoodFight, millise taktikaga ta homme ringi astub: "Vaatame, mida ta teeb. Ta ei ole selline, kes tuleb kohe peale. Kui ta seda ei tee, siis ma ka ise kohe ei lähe. Kui avastan midagi, siis kasutan selle ära."

Küsimusele, kuidas ta võitu tähistaks ning kui kaotus peaks tulema, mida järgmisena teha kavatseb, vastas Jürjendal: "Mõlema puhul tuleb 1. jaanuaril trenni minna. Muud ei midagi."