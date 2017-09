VIDEO | Põhja-Koread külastanud Mihhail Kõlvart: meid säästeti poliitilisest propagandast

Põhja-Koreas Pyongyangis toimunud taekwondo maailmameistrivõistlustelt naasnud Eesti Taekwondo Liidu president ja Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles Delfile antud intervjuus, et ei tundnud end Põhja-Koreas kordagi ebaturvaliselt.

"Meid säästeti poliitilise propaganda eest. Kuna riik on üsna suletud, siis meil maailmas toimuvaga kokkupuudet ei olnud. Võistluste korraldajad tegid kõik, et meil oleks mugav ja turvaline. Me mõistsime, et korealased teevad kõik selleks, et maailmameistrivõistluste ajal midagi ei juhtuks, sest nende jaoks pole taekwondo lihtsalt sport, vaid riigi sümbol," rääkis Kõlvart. "Ma polnud Põhja-Koreas esimest korda ja seega võin öelda, et riik muutub ja areneb."

Taekwondo maailmameistrivõistlustel saavutatud tulemustega jäi Kõlvart rahule: "Kolm pronksmedalit pole paha tulemus, teenitud punktide arvult pääsesime TOP12 riikide hulka."