VIDEO | Pealtvaataja Conor McGregor sattus kohtunikuga kähmlusesse

Ward suutiski McGregori rõõmuks alistada esimeses raundis John Redmondi ja iirlane tahtis ringis koos Wardiga võitu tähistada. McGregor tormaski võitlusringi, kuid see ei olnud kohtunikule mokkamööda. Kahe mehe vahel tekkiski füüsiline kontakt ja seejärel ka sõnasõda. Lõpuks pidid sekkuma turvamehed, kes McGregori ringist eemaldasid.

McGregorit ootab nüüd tõenäoliselt ka karistus. Peagi oodatakse iirlast taas ka ringi. Viimati Floyd Mayweatheriga poksinud McGregor kohtub järgmisena MMA-ringis tõenäoliselt Tony Fergusoni ja Nate Diazega.

