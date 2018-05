VIDEO | Pahandustesse sattunud Conor McGregor avaldas enda tegemistest turvakaamera video

Esmakordselt pärast toonaseid sündmusi on nüüd McGregor jaganud video vahendusel enda tegemisi. Iirlane postitas sotsiaalmeediasse turvakaamera video, kust on näha teda treeningsaalis sparringupartnerit tümitamas.

Praegu oodatakse, et UFC sarja boss Dana White kuulutaks välja McGregori ning kergkaalu meistrivöö omaniku Khabib Nurmagomedovi matši.

The second clip from Conor McGregor shows him continuing the sequence, going off on some sort of caveman beatdown. pic.twitter.com/3iv0WJ0Y8F