VIDEO | Nelja aastaga kodutust kõige karmimaks ja tugevama löögiga meheks MMA-ringis

Laupäeval peetakse Bostonis vabavõitlussarja UFC võitlusõhtu UFC 220. Õhtu peamatšis tulevad ringi raskekaallased Stipe Miocic ja Francis Ngannou.

Horvaatia päritolu ameeriklase Micici ning Kamerunis sündinud ja Prantsusmaad esindava Ngannou vahelises duellis peetakse soosikuks viimast. Ngannoud hinnatakse UFC ja ESPN-i poolt praegu kõige tugevamaks raskekaallaseks MMA-ringis. Lisaks on just tema sooritanud kõige tugevama löögi, mille UFC on kunagi registreerinud, kirjutab Sportsmail.

31-aastasest Ngannoust on saanud praeguseks kõige kardetum mees MMA-ringis ning asjade selline käik on üsnagi ootamatu, kuna veidike üle nelja aasta tagasi liikus ta Pariisi tänavatel ringi kodutuna.

Mike Tysonit enda suureks eeskujuks pidanud Ngannou lapsepõlv oli koduses Kamerunis raske ning juba 12-aastasena asus ta tööle liivakarjääris. Noorena tihti kaklustesse sattunud nüüdsel MMA-tähel olid rusikavõitluseks head eeldused. Nimelt oli tema isa omal ajal kodukandis tuntud tänavavõitleja.

Francis Ngannou (paremal) nüpeldamas Andrei Arlovskit. Foto: MATTHEW STOCKMAN, Reuters/Scanpix

Nii hakkas Ngannou unistama sportlaskarjäärist. 22-aastasena siirdus ta kodukülast Kameruni suurimasse linna Doualasse, et alustada poksikarjääri. Kuna kodumaal oli eesmärgi püüdmine keeruline, siis otsustas ta peagi kolida Pariisi.

Prantsusmaa pealinna jõudes ei olnud tal raha, sõpru ega ka elukohta. 2013. aastal saabus aga läbimurre, kui ta suutid muljet avaldada kohalikus MMA-treeningkeskuses. Kuna Ngannou andekus oli koheselt selge, siis lubati tal klubis tasuta treenida ja ka magada.

Kuigi MMA oli Ngannou jaoks võõras ala, siis suutis Pariisis tegutsenud treener Fernand Lopez Owonyebe teda veenda just MMA-ringi astuma ning edasine on juba ajalugu.

Lopez korraldas Ngannoule kuus matši, millest mees võitis viis. Seejärel viis tee juba USA-sse, kus ta tegi UFC debüüdi 2015. aasta 19. detsembril. UFC-s on Ngannou võitnud kõik oma kuus matši.

UFC-sarjas on viimasel ajal staariseisusesse tõusnud ikka väiksematest kaalukategooriatest pärit mehed, kuid Ngannou on taas populaarseks teinud ka raskekaalus peetavad matšid.