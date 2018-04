VIDEO | Neetud vastasseis! Võitmatu venelase suur MMA-duell jääb juba neljandat korda ära, kuid võidu puhul saab ta lõpuks Conor McGregori

Vabavõitlussarja UFC järjekordne võitlusõhtu UFC 223 peetakse juba 7. aprillil Brooklynis. Esialgse plaani kohaselt pidi õhtu peamatšiks olema Tony Fergusoni ja Khabib Nurmagomedovi kergkaalu vastasseis. Taas jääb aga kahe kange mehe duell ära ja nii läks juba neljandat korda.

Nurmagomedovi ja Fergusoni matš on pidanud toimuma nii 2015. aasta 11. detsembril, 2016. aasta 16. aprillil, 2017. aasta 4. märtsil ja 2018. aasta 7. aprillil. Nüüd teatas UFC sarja boss Dana White, et tema enam nende kahe mehe vastasseisu kunagi kokku ei lepi. Kõikidel juhtudel on matš ära jäänud ühe osapoole trauma tõttu.

Seekordne matš jääb ära, kuna Ferguson libastus oma meediatuuri ajal ja vigastas nii tõsiselt põlve, et oodata on isegi operatsiooni.

Nurmagomedov läheb nüüd 7. aprillil vastamisi sulgkaalu tšempioni Max Holloway'ga. Kui 28-aastane Nurmagomedov on vabavõitluse maailmas üks kardetumaid mehi ja ta on võitnud MMA-ringis kõik oma 28-matši, siis 26-aastane Holloway on saanud kirja 19 võitu ja kolm kaotust.

BOOM!!!!!! We got Khabib vs The Champ Max Holloway for the 155lb title this Saturday in Brooklyn New York!!!!!!! pic.twitter.com/quvI3UqGXh— Dana White (@danawhite) April 1, 2018

UFC sulgkaalu tšempioni ja Nurmagomedovi matšis on nüüd aga palju kaalul. Nimelt saab selle duelli võitja suure tõenäosusega kohtuda aasta teises pooles MMA suurima staari Conor McGregoriga. Matš McGregoriga tähendab aga suurt palgapäeva.

29-aastase McGregori valduses on praegu kergkaalu UFC tiitel. McGregoril on profina koos 21 võitu ja kolm kaotust.

“McGregor ei saaks kohe (7. aprillil) Nurmagomedoviga kohtuda, kuna nii kiiresti ei ole võimalik võitluskaalu saada,“ põhjendas Dana White, miks McGregor ei astunud kohe Fergusoni asemel ringi. “Conor ei ole ka meheks, kes tuleb kedagi asendama. Tema on see, kelle ümber ehitatakse üles terve võistlusõhtu.“

“Arvan, et Conor naaseb ringis septembris. Tõenäoliselt kohtub ta Nurmagomedovi ja Holloway vahelise matši võitjaga,“ lisas White.

Vaata võitmatu venelase säravamaid hetki MMA-ringis: