VIDEO | Naised andsid UFC ringis karmilt minna, Cyborg lõpetas põrandal

Väga pikalt matš ei kestnud. Brasiilanna Nunues lõi Cyborgi põrandale kohe esimeses raundis 51 sekundiga. See oli Nunuesi kaheksas järjestikune võit, tema UFC matšide üldskoor on 17-4.

Pigem soosikuks peetud Cyborg pidi tunnistama kaotust alles teist korda, tema üldnäitajad on 20-2.

They said Amanda Nunes wasn't a draw. They only paid her $350,000 compared to the other top 3 fighters who received $500,000. They said she would be destroyed by Cyborg.

And now they're saying... CHAMPION. #UFC232 pic.twitter.com/bdNbeu0PCA— GIF Skull - #UFC232 (Pay Nunes Big Money Edition) (@GIFSkull) December 30, 2018