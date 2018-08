VIDEO | MMA võitleja oli pärast nokauti nii segi, et ei saanud enam aru, kes on "hea" ja kes "paha"

Kui pealtvaatajatele ja horvaadile endale oli selge, et matš on lõppenud, siis nokauti löödud ukrainlase Renat Ljatifovi jaoks käis võitlus veel edasi... Kohtunikuga! Nimelt oli põrandale löödud võitleja niivõrd segaduses, et pidas teda kontrollima tulnud õigusemõistjat vastaseks, kellele tuleb tema koht kätte näidata.

Kohtunik näitas üles häid kaitseoskusi ning pidas puuri seina vastu surutuna vastu tublid paarkümmend sekundit, kuni ringi äärest talle abiväed saabusid.

Profikarjääris kaotuseta püsivale horvaadile oli see kaheksas järjestikune võit. Ljatifov sai 34 võidu kõrvale 25. kaotuse.