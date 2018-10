VIDEO | MMA-ringis halastust ei tunta! Tõusev täht nokauteeris julmalt järjekordse vastase

Luque nokauteeris juba avaraundis Jalin Turneri. Luque suutis pöördelt tehtud löökide järel enda vastase põrandale viia ning seejärel said asjad liikuda ainult nokaudi suunas.

26-aastane Luque on nüüd kirja saanud 14 võitu ja kuus kaotust. Seejuures on kergkeskkaallane saanud kirja kolm võitu järjest ning kõik on läbi saanud enne lõpukella. Viimasest kaheksast matšist on ta võitnud seitse ja need kõik on ta ära lõpetanud hiljemalt teises raundis.