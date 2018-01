VIDEO | Mayweather astus MMA-ringi, McGregor asus kohe ülbitsema

Mullu augusti lõpus poksiringis vastamisi läinud Floyd Mayweather juunior ja Conor McGregor on seejärel jätkanud sõnasõda. Kui mullu kohtuti poksiringis ja võitjana väljus sealt Mayweather, siis edaspidi on räägitud ka võimalusest, et mehed võiksid kohtuda MMA-ringis.

Mayweather on avaldanud, et vabavõitlussarja UFC boss Dana White on temaga võimaliku lepingu sõlmimisest rääkinud. Mayweatheri sõnul võiks ta MMA-ringis kolme-nelja matšiga teenida miljard USA dollarit.

Nüüd tegi Mayweather sel teel järgmise sammu, kui ta avaldas video, kus astus treeningu käigus vabavõitlusringi. Sellele reageeris sotsiaalmeedias koheselt McGregor, kes asus ameeriklast solvama.

Esmalt pakkus McGregorile kogu Mayweatheri tegevus nalja ning lõpetuseks saatis ta ameeriklase ka pikalt.

Fuck the Mayweathers. A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Jan 30, 2018 at 12:25pm PST

Hahahaha very good. Keep up the good work my son.

Yours sincerely,

Senior. https://t.co/Qk3U69isTS — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 30, 2018