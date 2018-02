VIDEO | Maikel Astur alistas Tais vastase esimeses raundis nokaudiga

Viimsi Tigers Gym võitleja Maikel Astur võitis Taimaal Pattayas toimunud Max Muay Thai Battle profivõistlusel oma vastast esimeses raundis tehnilise nokaudiga.

Eestit esindava Maikel Asturi vastaseks oli kohalik Taimaa raskekaalu võitleja Iklang Samchaimt. Astur alustas matši aktiivsemalt ning suutis koheselt vastast domineerida tugevate kätelöökidega. Vasakukäeline taimaalane Iklang sooritas küll mitmeid tugevaid jalalööke ehk lowkick'e Asturi jalgadesse, kuid eestlane suutis vastase löögid blokeerida ja seejärel vastata tugevate vasturünnakutega.

Vasturünnakute tagajärel tabas Astur oma vastast vasaku pika haagiga, mille peale tailane hakkas tuikuma ning kukkus. Pärast kukkumist alustas kohtunik sekundite lugemist, kuid võitleja suutis siiski tagasi püsti tõusta ja matši jätkata. Mitte aga pikalt - Astur kasutas uut võimalust ja asus julgelt tugevate kätelöökidega ründama. Nende tabamusel kukkus Tai võitleja Iklang teist korda ning ei suutnud enam nendest löökidest taastuda. Kohtuniku otsusega võit tehnilise nokaudiga Eesti profivõitlejale Maikel Asturile.

“Alustasin matši väga tugevalt ja enesekindlalt, kuna teadsin, et ettevalmistus oli hea ja vorm on mul suurepärane," rääkis Astur. "Vastane alustas Tai võitlejatele trumbiks olevate tugevate jalalöökidega ja otsustasin talle vastata tugevate kätelöökidega, kuna teadsin, et nende rahulikule stiilile vasturelvaks on pidev survestamine. Olen rahul, et aasta esimene võitlus oli väga edukas ja sama edukalt ka jätkame. Uuesti saate mind ringis jälle näha 23. veebruaril Fightlandil Keilas Eestis. Tahan tänada kõiki meie toetajaid ja treenereid, kes on mind aidanud sellel teekonnal, mis on viinud mind võiduni. Olen valmis uue hooaja lahinguteks.”

Eesti sportlasele olid Taimaal kaasa elamas Viimsi Tigers gym eestvedaja ja manager Ivo Pukk ning mitmed kohalikud eestlastest poolehoidjad.