VIDEO | Leedu päritolu naiste MMA-täht põhjustas sensatsiooni ja jättis Ronda Rouseyle rekordi alles

25-aastane Namajunas suutis 30-aastase poolatari nokauteerida juba esimeses raundis. Kui Namajunase jaoks oli see kolme kaotuse kõrvale profina seitsmendaks võiduks, siis 30-aastane Jedrzejczyk oli varasemalt võitnud kõik oma 14 matši.

Kui matši oleks võitnud poolatar, siis oleks ta sellega korranud legendaarse Ronda Rousey rekordit tiitlite kaitsmise osas UFC-sarjas. Nüüd jäi rekord aga ainult Rousey nimele.

UNBELIEVABLE! Rose Namajunas knocks out Joanna Jedrzejczyk in round 1 to become the strawweight champion! #UFC217 pic.twitter.com/5jL4i0L88F