VIDEO | Läbi aegade parim MMA raskekaallane kaotas UFC-s täiesti ootamatu nokaudiga

Laupäeva õhtul peeti Las Vegases vabavõitlussarja UFC võitlusõhtu UFC 226. Peamatšis läksid vastamisi ameeriklased Daniel Cormier ja Stipe Miocic. Ringist väljus võitjana esimene.

35-aastasele Miocicile oli see profina 18 võitu kõrvale kolmandaks kaotuseks. Seejuures oli ta eelmises kolmes matšis suutnud oma tiitlit kaitsta. See näitaja on UFC-s raskekaallaste rekordiks. Miocicit peetakse laialdaselt läbi aegade parimaks MMA-võitlejaks raskekaalus.

Las Vegases jäi Miocic aga alla 39-aastasele Daniel Cormierile. Cormieri valduses on nüüd kaks UFC meistrivööd. Lisaks raskekaalule on ta tiitliomanik ka poolraskekaalus. Miocici suutis Cormier nokauteerida juba esimeses raundis, kui avagongist oli kulunud 4.38. Cormier tabas oma vastast täiesti ootamatult, kuid ta saatis kaasmaalase kiire parema käe löögiga põrandale.

Profina 21 võitu ja ühe kaotuse saanud Cormier teatas seejärel, et soovib vastamisi minna legendaarse Brock Lesnariga. 40-aastane Lesnar oli UFC-s raskekaalu tšempion aastatel 2008 kuni 2010. Lesnar tormas Cormieri kutse järel loomulikult ka ringi ning tegi kõik praegused ala staarid maha ning tõdes, et just tema on ainus tõeline legend.

