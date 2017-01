30. detsembril kiire kaotuse saanud vabavõitlusliiga UFC staar Ronda Rousey andis pressiteate vahendusel teada, et võtab mõneks ajaks tippspordist aja maha.

Rousey pidas eile esimese matši pärast 2015. aastal Holly Holmilt nokaudiga kaotuse saamist, kohtudes Las Vegases kääbuskaalu tiitlimatšis brasiillanna Amanda Nunesiga, kes alistas ameeriklanna kõigest 48 sekundiga.

Matšijärgsetest kommentaaridest - nagu ka matši eelsetest - Rousey keeldus, kuid saatis meediaväljaannetele oma selgitused päev hiljem.

"Tahan öelda tänusõnad kõikidele oma fännidele, kes on minuga olnud mitte ainult kõige parematel hetkedel, vaid lausa kõige raskematel. Ma ei suuda sõnades väljendada, kui palju teie armastus ja toetus mulle tähendab," vahendab ESPN Rousey avaldust.

"Võitlusringi naasmine mitte ainult naasmise, vaid võitmise pärast, oli terve eelmise aasta mu põhieesmärk. Siiski ei kuku kõik alati nii välja, nagu tahaks. Tunnen uhkust, kui näen, kui kaugele on naiste divisjon UFC-s jõudnud ja kiidan naisi, kes on teinud võimatu võimalikuks, nende seas ka Amandat. Vajan natuke aega, et järele mõelda ja oma tuleviku üle otsustada. Tänan teid, et minusse usute ja mind mõistate."

2008. aasta Pekingi olümpial judos pronksmedali võitnud Rousey hoidis kääbuskaalu MM-tiitlit 2012. aasta 6. detsembrist alates 1074 päeva, kaitstes seda edukalt kuues matšis, kuni Holm selle temalt 2015. aasta 15. novembril röövis. Pärast Holmi on tiitlivöö kuulunud ameeriklasele Miesha Tate'ile ja alates 9. juulist 2016 Nunesile.