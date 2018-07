VIDEO | Kired sotsiaalmeedias ei vaibu: kas Nurmsoo purustas Reilsoni lõualuu keelatud või lubatud löögiga?

"Kes sellest tõestusest aru ei saa, siis on ta lihtsalt rumal. Teen siis jäädavalt puust ja punaselt asja selgeks: MMA-s kehtivad reeglid ütlevad selgelt, et maas lamamiseks (ainult siis ei tohi jalaga näkku lüüa) loetakse seda, kui põlv või muu kehaosa puudutab maad, ei piisa ainult käest ja jalast, nagu oli Purustatud Lõual. Küsisime spetsiaalselt järgi oma Ameerika treeneritelt ja Soome spetsialistidelt ja saime sama vastuse - "reeglite kohaselt ei olnud tegemist keelatud löögiga". Oleks Purustatud Lõual sellealaseid teadmisi rohkem, oleks ta teadnud panna oma põlv maha, aga ta ei teinud seda ja seetõttu lõingi ta jalaga nokki, nii et tal lõug kahest kohast purunes."

"Tal oli võimalus edasi võistelda ja ta andis alla ja ei tõusnud meelega oma nurgast püsti. Arvas, et meelitab oma alistamisega välja disklahvi ja saab nii võidu endale. Temas polnud piisavalt meest, et püsti tõusta ja edasi võidelda! Seetõttu olengi mina võitja!

Purustaja ei jäänud vastust võlgu: "Punkt võeti maha keelatud võtte eest. Matš lõpetati lõualuu purunemise tõttu, mis tuli keelatud võttest. Ainult lohh kasutab keelatud võtet, sest muidu ei saa jagu. Kohtunik seletas enne matšide algust kõikidele MMA võistlejatele reeglid selgeks. Kahju, et sinu rosinapea ei suuda infot talletada."

Nurmsoo jätkas: "Sa andsid alla! Minul võeti punkt maha ja matš oleks jätkunud, aga sina viskasid külili ja tahtsin ära lõpetada ning pärast viidi sind teiste abiga kiirabiautosse! Ainult lohhid ja kitsed võidavad nii!"

Ärplemist ei saa sportlikuks käitumiseks pidada

Kohapeal viibinud Hannuse sõnul tegi kohtunik õige otsuse. "Nende reeglite järgi, mida enne matši võitlejatele tutvustati, oli see keelatud löök. Kui käsi on maas, ei tohi sind jalaga vastu pead lüüa. Kohtunik oli sel murdosa sekundil toimunud löögi ajal olukorrale kõige lähemal ja nägi seda kõige paremini. Tema otsuses pole põhjust kahelda," sõnas Hannus, tunnistades, et tegu oli väga piiripealse olukorraga. "Pool sekundit hiljem oleks ta käe maast lahti lükanud ning siis olnuks see juba lubatud löök."

Videost on näha, et pärast löögi toimumist tõstab ringikohtunik Priit Mihkelson Nurmsoo käe üles ja näitab publikule, et keelatud võtte eest võetakse tal selles raundis üks punkt maha. Matši lõpetamise otsus tuli pärast Reilsoni üle vaadanud arsti hinnangut. "Kui ta saanuks jätkata, oleks Nurmsoo lihtsalt punktist ilma jäänud, aga matši lõpetanud vigastus tekkis keelatud tehnika tagajärjel," selgitas Hannus.

Sellist matšijärgset sõnasõna ja ärplemist, nagu Nurmsoo ja Reilson peavad, ei saa Hannuse sõnul sportlikuks käitumiseks pidada. "Tahaks rohkem näha päris sporti ja seda, et asjad sportlikult ära lahendatakse. Aga me ei ela ideaalses maailmas. Sõltumata spordialast löövad ikka kired vahel lõkkele," sõnas Hannus.