VIDEO | King of Kingsil debüteeriv Marko Šults: kindlasti lähen võitma

Järgmisel kuul toimuval King of Kingsi võitlusgalal debüteeriv ja oma viiendat profimatši pidav Marko Šults on enesekindlusest tulvil. Enda sõnul on ta kiire ja tehniline võitleja, kes otsib, millal vastane eksib.

19-aastane Šults on küll alles hiljuti profikarjääri alustanud, kuid tahe ja enesekindlus teeb ära nii mõnelegi kogenud võitlejale. Šultsi sõnul tahab ta kindlasti oma vastase kohta eeltööd teha: "Tore on siiski teada, et kas vastane on vasaku või paremakäeline. Mis tema stiil on. Kas ta on agressiivne või passiivne. Selliseid asju on ikka hea teada."

Ennast peab 1,84 meetri pikkune Šults kiireks ja tehniliseks võitlejaks, kes ootab millal vastane eksib. Noore võitleja sõnul veedab ta järgmise kuu treeningsaalis. "Treenin kaks korda päevas. Hommikul jooksen või teen jõudu ja õhtul on siin tehnika ning sparringutrennid,” kirjeldas ta.

Šults on väga õnnelik King of Kingsil osalemise üle ja lubab, et annab endast parima. Noormees kutsub üles ka kõiki võistlust vaatama tulema: "Seal näeb kindlasti teisi Eesti võitlejaid ja väga vägevaid matše"

King of Kingsi 49. Grand Prix toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis 14. oktoobril. Piletid on müügil ja saadaval Piletilevis ning veebilehel Ticket3. Kogu üritust kantakse üle 80 riigis tõlgituna 20 keelde.