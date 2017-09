VIDEO | Kevin Renno: eestlastel on eksiarvamus, et võitlussport on pätisport

Omanimelise võitlusspordi akadeemia juhi Kevin Renno sõnul on tema hoolealused peatselt toimuvaks King of Kings turniiriks valmis. Treeneri sõnul tuleks kindlasti silma peal hoida hooaja lõpus valusa kaotuse saanud Mirkko Moisaril, kes on sel hooajal kindlasti palju küpsem ja näljasem.

14. oktoobril toimuval 49. King of Kings Grand Prix'l saab kaasa elada mitmele Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia kasvandikule, kes kõik on uueks hooajaks valmis ja motiveeritud võitma. “Ma olen väga uhke selle üle, et meie spordiklubist on tervelt kuus võistlejat ja minu teada on nad kõik supervormis,” sõnas Kevin Renno kuu aega enne turniiri. Renno sõnul ootab ta eriti just Mirkko Moisari comebacki: “Mirkko hooaeg lõppes väga valusa kaotusega, aga see tegi temast kindlasti selleks hooajaks palju küpsema ja näljasema võistleja.”

King of Kings on Kevin Renno kinnitusel Eesti võitlejatele väga heaks hüppelauaks, sest seda vaadatakse üle maailma ja sportlastel on võimalik saada rahvusvaheliselt tuntuks. Küll aga on Rennol kahju, et King of Kings jõudis Eestisse nii hilja: “Ma ise ootasin ka King of Kingsil võistlemist, siis olid veel alles kõlakad, et ta kunagi jõuab siia. Kui mina olin oma profikarjääri teadmata ajaks pausile pannud, siis oli King of Kings järgmine aasta platsis.”

Renno soovitab kindlasti kõigile eelarvamuste ümberlükkamiseks korra elus võitlusspordiga lähemalt tutvust teha: “Väga paljud Eestis on eelarvamusel, et see on kaklussport või pätisport, aga kui sa natukene süvened ja võtad selle riski ning tuled oma kogemust saama, siis ma usun, et enamik inimesi ei kahetse seda.”

King of Kingsi 49. Grand Prix toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis 14. oktoobril. Piletid on juba müügil ja saadaval Piletilevis ning veebilehel Ticket3. Kogu üritust kantakse üle 80 riigis tõlgituna 20 keelde.