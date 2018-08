VIDEO | Kehalise kasvatuse õpetajana töötav Tarmo Kõrs peab võitlussporti noortele kasulikuks

Põhikooli õpilastele kehalise kasvatuse tundi andev Tarmo Kõrs motiveerib oma õpilasi sporti tegema ja tervislikult elama. Oma õpilasi ta tunnis võitlema ei sunni, küll aga peab seda spordiala igati kasulikuks. “Ta arendab sul koordinatsiooni, distsipliini, füüsilist, tervist, kõike,” kinnitas Kõrs.

Mehe enda jaoks käib hetkel aktiivne ettevalmistus septembris toimuvaks Duel 2 Fightiks. Kevadisel esimesel Duel Fight Seriesi võistlusel lõpetas Kõrs lahingu leedulasega enne kella kõlamist, lüües ta nokauti. Järgmiseks vastaseks Duelil on Eesti võitleja Valeri Golubev. “Varem kohtunud ei ole, aga ma tean, et ta on päris hea poiss. Ega seal midagi lihtsat ei tule,” kiitis Kõrs oma vastast.

15. septembril Tartus toimuva Duel 2 Fighti õhtujuht on Genka. Piletid üritusele on juba saadaval Piletilevist. Lisaks on võimalik osta VIP laud ringi äärde, mis sisaldab parimat vaadet, eraldi sissepääsu ja suupisteid.

