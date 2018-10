VIDEO | Jõhker pauk! UFC229 raskekaallaste matšis löödi venelane karmilt nokauti

33-aastane Lewis alistas Las Vegases toimunud matšis kolmanda raundi nokaudiga 29-aastase venelase Aleksandr Volkovi.

Esmalt niitis Lewis võimsa parema käe hoobiga venelase jalust ja seejärel jätkas maas tümitamist. Nokaudiga võit oli kindel.

Lewisel on profina kirjas 21 võitu ja viis kaotust. Volkovil on samal ajal koos 30 võitu ja seitse kaotust.

The punch that set it all up ..@TheBeast_UFC #UFC229 pic.twitter.com/htDdD2cpLt