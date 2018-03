VIDEO JA FOTOD | Karjääri raskeima matši pidanud Deontay Wilder lõi Ortizi nokauti 10. raundis

Laupäeval New Yorgis peetud profipoksi üliraskekaalu WBC versiooni tiitlimatšis alistas ameeriklane Deontay Wilder kuubalase Luis Ortizi, lüües väljakutsuja nokauti 10. raundis.

Tiitlikaitsja Wilder lõi matši algust selgelt domineerinud Ortizi esmakordselt ringi põrandale viiendas raundis, kuid kuubalane jätkas südikalt ja ameeriklane oli kaks raundi hiljem ise suurtes raskustes.

Oma karjääri raskeima matši pidanud Wilder sai lõpuks oma tahtmise, kui kümnendast raundist oli jäänud poksida veel 55 sekundit - Ortiz lendas teistkordselt põrandale ja kohtunik David Fields kuulutas tiitlimatši lõppenuks.

2015. aasta 17. jaanuarist WBC tiitlivööd omav Wilder on nüüd profina võitnud kõik 40 matši. Seejuures on ameeriklane koguni 39 duelli lõpetanud nokaudiga. 38-aastane Ortiz, kes on seni pidanud profina 29 matši, sai alles esimese kaotuse.

"Tõeline tšempion leiab alati tee, kuidas matši tagasi tulla, ja seda ma täna ka tegin," sõnas 32-aastane Wilder matšijärgsel pressikonverentsil.

"Luis Ortiz on hull vend ja pani püsti vägeva võitluse! Ta oli võimas vastane, kuid ma näitasin, et suudan lööke taluda. Ta saab lahkuda püstipäi!" kiitis seitsmendat korda tiitlit kaitsnud Wilder Ortizi.

Küsimusele võimaliku matši kohta Anthony Joshuaga (28), kelle valduses on praegu WBA, IBF-i ja IBO meistrivööd, vastas Wilder: "Nüüd olen ma selleks valmis. Ma olen alati öelnud, et tahan kõiki tiitleid. Olen maailma ohtlikuim mees ja ma tõestasin seda täna. Peagi on meil vaid üks tšempion ja see on Deontay Wilder!"

Wilder lööb 5. raundis Ortizi põrandale:



Wilderi 10. raundi nokaut: