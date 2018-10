VIDEO ja BLOGI | Kuningas ei tulnud tagasi! McGregor kaotas kägistusvõttega Nurmagomedovile

Nurmagomedov oli läbi matši aktiivsemaks pooleks ja üritas McGregorit pidevalt maha viia. Endise kahekordse sambo maailmameistrina on just see tema tugevam külg.

McGregor pani Venemaa ässa üritustele visalt vastu ning teise raundi lõpus irvitas ta enda vastasele veel julmalt näkku. Kolmandas raundis suutis iirlane end veidike koguda, kuid neljandas pani soosikuks olnud Nurmagomedov enda paremuse maksma.

Nurmagomedov sai McGregori kägistusvõttesse ning iirlasel tuli selles olukorras lihtsalt alla anda. Seejärel läks aga möll edasi ning kakluseks läks nii ringi kõrval kui ka sees. Tiitli võitnud Nurmagomedov tahtis kohta kätte näidata iirlase abilistele ning ka McGregoril oli veel ühtteist öelda.

Lõpuks pidi Nurmagomedov ringist lahkuma meistrivööta, kuna kardeti, et muidu võib areenil tekkida veel täielik kaos. Nii pidi Nurmagomedov lahkuma ajaloo suurimas MMA-matšis ringist meistrivööta.

See matš oli McGregori jaoks ligemale kahe aasta jooksul esimeseks MMA-ringis ning tal ei õnnestunudki varasemalt talle kuulunud tiitlit tagasi saada. Iirlasel on nüüd profina kirjas 21 võitu ja neli kaotust. Nurmagomedov on võitnud kõik enda 27 matši.



Conor McGregor taps! Khabib Nurmagomedov is still UFC lightweight champion! #UFC229 pic.twitter.com/V9Dp9D5fvh — Ryan Songalia (@ryansongalia) October 7, 2018

It's over!! Khabib Nurmagomedov finishes Conor McGregor at #UFC229 pic.twitter.com/ioaMMzFeqt — UFC Europe (@UFCEurope) October 7, 2018

Conor won 3rd on all RT @shaunalshatti: The official scorecard for Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor. #UFC229 pic.twitter.com/quyKVRxDeb — Fight Ghost (@Fight_Ghost) October 7, 2018